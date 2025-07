Tina Deeken erfolgreich bei den deutschen Meisterschaften im Para Triathlon in Hamburg

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Sie sorgt dafür dass jeder Helfer weiß was zu tun ist.

In Bochum gab es 3X3 Rolli-Basketball.

Sie schrieb eine E-Mail an die kobinet-nachrichten.

Tina Deeken startete in der Klasse PTWC.

Das war in Hamburg.

Am 13. Juli 2025 war ein besonderer Tag.

Tina Deeken und Anke Rubien bei den FISU World University Games in Berlin

Foto: privat

Hamburg (kobinet) Am 13. Juli 2025 wurde im Rahmen des World Triathlon Events in Hamburg die Deutsche Meisterschaft im Paratriathlon über die Olympische Distanz ausgetragen. Erfolgreich für Niedersachsen: Tina Deeken vom VfL Eintracht Hannover (Triathlon Verband Niedersachsen) sicherte sich in der Startklasse PTWC (ParaTriathlonWheelChair) die Silbermedaille. Bereits im Juni hatte Deeken bei den Deutschen Meisterschaften über die Sprintdistanz die Goldmedaille gewonnen – nun bewies sie auch über die längere Distanz erneut ihre Klasse. Darüber berichtet der niedersächsische Behindertenverband auf seiner Internetseite.

Dass sich der Sommer für Tina Deeken äusserst aktiv gestaltet, das geht aus einer Mail hervor, die sie an die kobinet-nachrichten geschrieben hat. „Ich bin als ‚Tandem Volunteer‘ nach Berlin zu den FISU World University Games gefahren, um als Helferin dem Sport auch mal etwas ‚zurückgeben‘ zu können. Erstmals sind bei der ‚Studentenolympiade‘, der zweitgrößten Sportveranstaltung nach den Olympischen Spielen, auch Parasportler*innen dabei (Bochum: 3X3 Rollibasketball). Das Angebot muss natürlich noch ausgebaut werden. Wir sind als inklusives Volunteer Tandem, ich als Mensch mit Behinderung und Anke Rubien (non-disabled), im SSE (Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin) im Bereich ‚Volunteer Management‘ für die Schwimmer*innen und Wasserspringer*innen tätig gewesen.“

Link zum Bericht über den Para-Triathlon in Hamburg