Raul Krauthausen beim Kämpferherzen-Treffen in Kassel

Raul Krauthausen zur Aktion Inklusion braucht Demokratie

Foto: ISL

Berlin (kobinet) "Inklusionsaktivist Raúl Krauthausen kommt am Samstag, 26. Juli, zum 'Kämpferherzen-Treffen' nach Kassel. Im Interview spricht er über Klischees und Lebensglück", so heißt es in der Ankündigung eines Interviews von Franz Viohl mit Raul Krauthausen für die Hessisch Niedersächsische Allgemeine, der am kommenden Samstag beim Kämpferherzen-Treffen in der Kasseler Stadthalle mit debei ist, "Behinderte Menschen werden systematisch aussortiert" ist das Interview getitelt.

Link zum Interview mit Raul Krauthausen in der Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen vom 22. Juli 2025