Neue Landesbehindertenbeauftragte von Baden-Württemberg bei SWR1 Leute

Nora Welsch

Foto: LB Baden-Württemberg

Stuttgart (kobinet) Wer einen Eindruck von der neuen Landesbehindertenbeauftragten von Baden-Württemberg bekommen will, die die Nachfolge von Simone Fischer angetreten hat, für diejenigen bietet die Sendung SWR1 Leute eine gute Möglichkeit. Am 22. Juli 2025 war Nora Welsch, die neue Behindertenbeauftragte des Landes Baden-Württemberg , die selbst einen Rollstuhl nutzt, zu Gast in der renommierten Sendung: "Sie hat eine Muskelerkrankung. Die persönliche Erfahrung der 32-jährigen mache sie zu einer überzeugenden Kandidatin für dieses Amt, hatte das Sozialministerium erklärt. Wie andere Länder sich auf Behinderte einstellen – oder eben auch nicht – hat Nora Welsch selbst auf einer mehrmonatigen Weltreise erlebt", heißt es u.a. in der Ankündigung der Sendung, die im Internet angehört werden kann.

Link zur Aufzeichnung der Sendung SWR1 Leute vom 22. Juli 2025 mit Nora Welsch