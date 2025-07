Deutscher Hockey Bund und Deutsche Telekom setzen Zeichen für Inklusion

SO Deutschland gegen SO Niederlande während Berlin 2023

Foto: SOD / Sarah Rauch

KREFELD (kobinet) Heute hatten der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und MagentaSport zur gemeinsamen Pressekonferenz in den Crefelder HTC eingeladen. Unmittelbar vor dem Länderspiel der deutschen Hockey-Herren gegen Belgien stand das Event ganz im Zeichen der anstehenden Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach, die vom 8. bis zum 17. August 2025 stattfinden wird. Im Fokus standen unter anderem die ambitionierten Pläne vom Streaming-Dienst MagentaSport zur medialen Begleitung des Turniers.

Mit insgesamt 16 Live-Übertragungen – darunter (kostenlos) alle deutschen Spiele sowie ausgewählte Partien der K.o.-Runde und das Finale – kündigte der Sender die größte TV-Darstellung einer Hockey-Europameisterschaft aller Zeiten an.

Ein besonderer Akzent lag bei dieser Pressekonferenz zudem auf dem Thema Inklusion: Parallel zur EM der Damen und Herren findet in Mönchengladbach auch die Specialhockey-Europameisterschaft statt, bei der Athlet*innen mit geistiger Beeinträchtigung im Wettbewerb starten. Die Deutsche Telekom begleitet dieses Turnier als engagierter Partner – inklusive der Live-Übertragung des Finales am 13. August bei MagentaSport moderiert durch Johannes B- Kerner.

Julien Keibel, Kaufmännischer Vorstand des DHB, betont in diesem Zusammenhang: „Ganz besonders stolz sind wir darauf, Special Hockey eine solche Bühne bieten zu können, denn Hockey ID zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass Sport keine Grenzen kennt. Als Verband ist es uns ein besonderes Anliegen, Räume zu schaffen, in denen alle Menschen – unabhängig von ihren persönlichen Voraussetzungen – Teil einer starken Gemeinschaft sein können. Investitionen in solche inklusiven Angebote sind für uns keine Kosten, sondern eine Investition in gesellschaftlichen Zusammenhalt und gelebte Vielfalt.“