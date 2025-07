Das Geld ist für Menschen in Not.

Neues Logo von Handicap International

Foto: HI

MÜNCHEN (kobinet) Die humanitäre Hilfsorganisation Handicap International (HI) hat im Jahr 2024 mehr als 15 Millionen Menschen erreicht. Die Teams dieser Organisation haben tausende Prothesen angepasst, traumatisierte Menschen betreut, Dörfer und Felder in Laos, im Irak oder in Syrien von Minen befreit sowie bei Konflikten in den Palästinensischen Gebieten, der Ukraine oder der DR Kongo Nothilfe geleistet. Noch nie zuvor hat Handicap International Deutschland so viele Einsätze mit privaten Spenden und öffentlichen Geldern weltweit fördern können.

Und noch nie zuvor konnte HI-Deutschland so viele Menschen auch mit ihren Projekten innerhalb Deutschlands unterstützen und ansprechen. „In Zeiten dramatischer internationaler Krisen ist die Arbeit humanitärer Hilfsorganisationen besonders wichtig. Wir sind stolz auf das, was wir alle gemeinsam erreicht haben“, sagt Dr. Inez Kipfer-Didavi, Geschäftsführerin von Handicap International Deutschland. „Die angekündigten Kürzungen internationaler Hilfsgelder besorgen uns jedoch sehr und wir befürchten gravierende Auswirkungen auf das Leben von Millionen Menschen. Menschen mit Behinderungen sind besonders davon betroffen“, so Kipfer-Didavi.

Im Jahresbericht 2024 von Handicap International ist mehr über die Projekte zu erfahren, welche dank privater Spenden und öffentlicher Mittel aus Deutschland realisiert werden konnten – insgesamt 39 an der Zahl. Dort ist zudem nachzulesen, wie die Teams der Organisation im Katastrophenfall helfen und wie das Projekt „Leave no one behind!“ inklusive humanitäre Hilfe weltweit vorangebracht hat. Außerdem wird darin erkläret, warum die Räumung von Blindgängern unerlässlich für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau ist. Letztlich werden ebenfalls die Finanzen der Organisation offengelegt und Einblicke in die Organisationsstruktur gegeben.