Auch nächstes Jahr Randgruppenkrawall in München

Sie sagt: Nächstes Jahr gibt es wieder so eine Veranstaltung in München.

Plakat zum Randgruppenkrawall 2025

Foto: Behindertenverband Bayern

München (kobinet) Hunderte Menschen demonstrierten am 12. Juli 2025 acht Stunden lang, von 14:00 -22:00 Uhr, auf dem Marienplatz in München für Rechte von Menschen mit Behinderungen und forderten endlich mehr Selbstbestimmung. Dieses Jahr zentral waren die Barrieren und dass Menschen mit Behinderungen weiterhin für sich selbst einstehen und laut sein müssen, weil es das System nicht tut. Deshalb ging der Randgruppenkrawall 2025 dieses Mal mit noch mehr lautstarken Beiträgen im Programm auf die Straße. So das Resümee von Patricia Koller, die die Veranstaltung organisiert hat und ankündigte, dass es auch nächstes Jahr eine ähnliche Veranstaltung in München geben wird.

Die Band Drumadama unterstützte wieder mit ihren rhythmischen Trommeln. Die Tänzerin Peggy Nox performte einen eigenen Song in einfacher Sprache, aber klaren Inhalten, der dann ebenso in Schrift- und Gebärdensprache via Livestream übertragen wurde. Patricia Koller (alias Patricia Alice Patali) und Beate Jenkner (alias DJane Beatrice) stellten Lieder vor, die sie geschrieben und produziert haben. Mit Titeln wie u.a. „Freiheit“, „Behördenmühle“ und „Namenlose Gräber“ wurde zusätzlich zu den Redebeiträgen auf Themen aufmerksam gemacht, die kaum Beachtung in der breiten Öffentlichkeit finden. Das Lied „Namenlose Gräber“ erzählt zum Beispiel on den Morden an kranken und behinderten Menschen während der NS-Diktatur, heißt es im Bericht zur Veranstaltung.

„Die über 20 Redner:innen, teilweise mit ihren Assistenzhunden, ein Thema dem dieses Jahr besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, brachten besonnen, aber auch mit berechtigter Wut, ihre Punkte zum Ausdruck. Mit DJ GeorgiaG wurde abends auch vor der Bühne getanzt“, berichtet Patricia Koller. Der Randgruppenkrawall wird auch nächstes Jahr wieder den Rahmen für den Protest von und für Menschen mit Behinderungen bieten. „Weil es leider immer noch dringend notwendig ist“, wie Patricia Koller betont.

Infomaterial:

Fotos: https://www.instagram.com/randgruppenkrawall/