Wer gewinnt das Schneckenrennen zur BGG Reform für mehr Barrierefreiheit?

Sharepic zum Schneckenrennen ums Behindertengleichstellungsgesetz

Foto: Juliane Harms

Berlin (kobinet) Bereits am Montag letzter Woche wurde er erwartet. Heute, am 21. Juli 2025, lässt der Referentenentwurf für die angekündigte Reform des Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) immer noch auf sich warten. So wie Juliane Harms, die ein Sharepic zum Schneckenrennen um die Reform des BGG erstellt hat, fragen sich viele, wann das von der CDU geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das CSU-geführte Bundesinnenministerium endlich ihre Blockade gesetzlicher Regelungen für mehr Barrierefreiheit aufgeben. Der Ausgang des Rennens ist noch offen, wie auf dem von Juliane Harms kreierten Bild kurz vor der Ziellinie deutlich wird. Fakt ist dagegen, dass aus den vielen schönen Reden aus der CDU/CSU für Barrierefreiheit aus der Oppostion heraus nun eine Blockade entsprechender ohnehin schon weichgespülter Regelungen aus den eigenen Reihen geworden ist. So wird das Gesetzesvorhaben des Bundesministerium für Arbeit und Soziales es wohl kaum noch in die für den 6. August 2025 anvisierte Kabinettssitzung zur Verabschiedung schaffen.

All denjenigen, die nun zweifeln, ob diese Nachricht aus dem Herbst 2024 stammt, denen sei gesagt. „Nein“. Damals waren es die FDP-geführten Ministerien für Finanzen und Justiz, die den fertigen Referentenentwurf für mehr Barrierefreiheit privater Dienstleistungen und Produkte blockiert haben. Heute sind es die CDU/CSU geführten Ministerien für Wirtschaft und Energie sowie für Inneres. Also immer mal wieder was Neues, wenn es darum geht zu verhindern, dass Deutschland barrierefreier wird, heißt es ironisch vonseiten der LIGA Selbstvertretung.

