Sören Pellmann auch weiterhin Sprecher für Behindertenpolitik und Teilhabe der LINKEN

Sören Pellmann - 2021-NEU

Foto: Inga Haar / Deutscher Bundestag

Berlin (kobinet) Wilfried Oellers von der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Heike Heubach von der SPD-Bundestagsfraktion und Corinna Rüffer für die Bundestagsfraktion der Grünen, das sind die Namen, die bereits bekannt waren. Sie üben in ihren Bundestagsfraktionen die Funktion der Sprecher*innen oder Beauftragten zur Behindertenpolitik aus. Sören Pellmann ist ein weiterer in diesem Bunde. Wie die kobinet-nachrichten auf Anfrage erfuhren, übt der Linken-Politiker weiterhin die Funktion des Sprechers für Behindertenpolitik und Teilhabe der Linksfraktion im Bundestag aus.

Wilfried Oellers, Corinna Rüffer und Sören Pellmann hatten diese Funktion auch in der letzten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages inne und kennen sich gut aus verschiedenen Debatten und Initiativen. Heike Heubach reiht sich hier nun für die SPD ein. Gemeinsam können sie hoffentlich zuweilen auch fraktionsübergreifend Fortschritte in der Behindertenpolitik erreichen, so zumindest die Hoffnung mancher in der Behindertenpolitik Aktiver.