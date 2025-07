Abschlussbefragung zum Projekt „UN-Behindertenrechtskonvention in den Kommunen“

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Am 12. September 2025 gibt es eine Abschluss-Feier.

SIEGEN (kobinet) In den letzten drei Jahren haben das Zentrum für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen und das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR)) untersucht, wie Kommunen in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) planerisch umsetzen. Am 12. September 2025 wird es dazu (online) eine Abschlussveranstaltung geben. Diese Veranstaltung soll nun mit einer Abschlussbefragung des Projektes vorbereitet werden, zu der möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen sind.

Die Beantwortung des kurzen Onlinefragebogen dürfte etwa fünf bis zehn Minuten in Anspruch nehmen. Die Einschätzung möglichst vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Projekt und zu den Perspektiven der kommunalen Planung der UN-BRK sind insgesamt für die Bewertungen sehr wichtig. Der Fragebogen ist bis zum 11. August 2025 unter diesem Link zu finden.

Wenn jemand bei der Bearbeitung des Online-Fragenbogens auf Barrieren stößt oder generell lieber telefonisch eine Rückmeldung geben möchte, kann sich dazu per E-Mail oder telefonisch mit Heike Krütt (Tel. 0271 / 740 – 2228) in Verbindung setzen.