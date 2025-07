Nancy Frind im ZDF: Redet mit, nicht über uns

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Nancy Frind

Foto: privat

Erfurt (kobinet) "Ich wege was im Osten - Nancy Frind: Redet mit, nicht über uns". So lautet der Titel eines 15minütigen Filmberichts über das Wirken von Nancy Frind, der heute am 19. Juli 2025 um 12:00 Uhr in der ZDF-Sendung "einfach mensche" ausgestrahlt wird und in die ZDF-Mediathek eingestellt wurde. "Raus aus der Werkstatt - rein in die Politik und Selbstvertretung. Dank des Budget für Arbeit engagiert sich Nancy Frind in Beruf und Ehrenamt für Menschen wie sie." So heißt es in der Ankündigung der 15minütigen ZDF-Reportage der Sendung Einfach Mensch. Und weiter heißt es: "Netzwerken, sichtbar sein, den Mund aufmachen – das kann Nancy Frind trotz psychischer Beeinträchtigung und Lernschwäche. Sie sitzt in Gremien und Arbeitsgruppen und organisiert eine Demonstration in Erfurt. Denn Menschen, egal mit welcher Behinderung, sollen noch viel mehr gehört werden. 'Redet mit, nicht über uns.' Das ist die Forderung von Nancy Frind, und sie weiß genau, wovon sie spricht. Denn vor drei Jahren hat sich das Leben der 42-Jährigen komplett verändert. Dank des 'Budgets für Arbeit' hat die Thüringerin einen Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für die 'LIGA Selbstvertretung Thüringen' gefunden."

