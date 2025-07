Lesetipp zum Grundrechtereport 2025 zu Rechten psychisch Beeinträchtigter

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo der Kellerkinder

Foto: Kellerkinder e.V.

Berlin (kobinet) Am 21. Mai 2025 wurde in Berlin der neue Grundrechte-Report vorgestellt. Der "alternative Verfassungsschutzbericht" dokumentiert in über vierzig Artikeln, wie "Gesetzgeber, Verwaltung und Behörden, aber auch Gerichte und Privatunternehmen die demokratischen und freiheitlichen Grundlagen unserer Gesellschaft gefährden". Ulrike Schulz hat einen kurzen Beitrag mit einem Lesetipp zum Grundrechtereport 2025 zu zwei Artikeln im Report verfasst, in denen es um die Rechte von Menschen mit psychosozialen Behinderungen geht, auf der Internetseite des Verein Kellerkinder veröffentlicht. einen kurzen Beitrag verfasst zu zwei Artikeln im Report, in denen es um die Rechte von Menschen mit psychosozialen Behinderungen geht.

Link zum Lesetipp zum Grundrechtereport 2025 auf der Internetseite der Kellerkinder