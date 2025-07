Zehn Jahre gesünder leben in Berlin

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Die Fackel der Special Olympics World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Tilo Wiedensohler

BERLIN (kobinet) Außerhalb von Sportwettbewerben und als erster Landesverband in Deutschland mit Förderung auf Bundeslandebene unterbreitet Special Olympics Berlin seit seit den Jahr 2015 Gesundheitsangebote im direkten Lebensumfeld von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Anja Meyer kümmert sich als Projektleiterin um das Gesundheitsprogramm Healthy Athletes®, das in der Hauptstadt auch unter dem Namen "Selbstbestimmt gesünder Leben in Berlin" angeboten wird. Von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege wird es finanziert und mit Sachleistungen von Unterstützern gefördert. Special Olympics Berlin war vor zehn Jahren bundesweit der erste Landesverband, der mit einer regionalen Förderung Gesundheitsangebote nicht nur während Sportwettbewerben, sondern auch im direkten Lebensumfeld von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung durchführte.

Die Zahlen hören sich nicht gut an. „Nur 20 Prozent der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung schätzen ihre Gesundheit gut oder sehr gut ein“, sagt Anja Meyer, die bei Special Olympics Berlin arbeitet. „26 Prozent sind stark übergewichtig, 34 Prozent brauchen eine zahnärztliche und 45 Prozent eine physiotherapeutische Behandlung“, ergänzt sie.

Healthy Athletes®/“Selbstbestimmt gesünder Leben in Berlin“ möchte Barrieren in der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung abbauen. Vielen von ihnen fällt es schwer, einer Ärztin oder einem Arzt zu erklären, welche gesundheitlichen Probleme sie haben. Deshalb wird das Programm bei Landesspielen, Nationalen und Internationalen Spielen, sowie in den Lebenswelten der Menschen angeboten. Das Angebot umfasst Beratungen und kostenlose Gesundheitsuntersuchungen sowie Aufklärung und Empfehlungen zur Weiterbehandlung.

Insgesamt gehören sieben Disziplinen dazu, die nicht immer komplett bei allen Veranstaltungen vertreten sind: Fit Feet – Fitte Füße (Fußdiagnostik); FUNfitness – Bewegung mit Spaß (Untersuchung der körperlichen Fitness); Health Promotion – Gesunde Lebensweise (Beratungen zur Ernährung, Blutdruck, Gewicht); Healthy Hearing – Besser Hören (Untersuchungen des Hörvermögens); Opening Eyes – Besser Sehen (Untersuchung der Sehkraft); Special Smiles® – Gesund im Mund (Zahnärztliche Untersuchungen) und Strong Minds – Innere Stärke (Beratungen zum psychischen Wohlbefinden).

Während der gemeinsamen Landesspiele von Berlin und Brandenburg am vergangenen Wochenende nahmen wieder hunderte Athletinnen und Athleten das Angebot von Healthy Athletes®/“Selbstbestimmt gesünder Leben in Berlin“ im Sportforum Berlin wahr. Unter dem Namen „Happy Hearts“ gab es erstmalig ein Beratungsangebot zum Thema Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Alle, die beim Gesundheitsprogramm dabei waren, erhielten eine Teilnahmemedaille.