München soll Ampeln mit Symbol mit Rollstuhlnutzer*innen bekommen

Ampel mit Symbol mit Rollstuhlnutzer*in

Foto: Stadt München

München (kobinet) Münchens Ampeln sollen vielfältiger werden und bald auch mit Symbolen für Menschen mit Behinderung ausgestattet werden. Auf einen entsprechenden Bericht von münchen.t-online hat Nico Wunderle die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. "München will an ausgewählten Fußgängerüberwegen künftig Rollstuhlfahrer auf den Ampeln zeigen – als Zeichen für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung im Stadtbild. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kündigte am Donnerstag an, das Mobilitätsreferat mit der Umsetzung zu beauftragen", heißt es in dem Bericht vom 3. Juli 2025.

Auslöser für diese Initiative sei ein Gespräch mit dem früheren städtischen Behindertenbeauftragten Oswald Utz gewesen. Dieser habe laut Reiter betont, wie wichtig die Darstellung von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Raum sei. Dieter Reiter wird im Bericht wie folgt zitiert: „Eine seiner guten Ideen greife ich heute direkt auf.“

