Bündnis 90/Die Grünen lehnen „Boomer-Solis“ ab

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo: Bündnis 90 DIE GRÜNEN

Foto: Bündnis 90 DIE GRÜNEN

BERLIN (kobinet) Das Rentensystem muss reformiert werden, das wird auch von der Partei Bündnis 90/Die Grünen so eingeschätzt, um immer mehr Altersarmut zu verhindern, gute Renten und ein Leben in Würde für alle älteren Menschen zu garantieren. Der Vorschlag eines "Boomer-Solis" zur Finanzierung ist jedoch, wie Armin Grau, der Sprecher für Arbeit und Soziales dieser Partei im Deutschen Bundestag erklärt, der falsche Weg. Richtig ist aber, , so Armin Grau, dass die Finanzierung des Rentensystems gerechter werden muss.

Die Finanzierung guter Renten und Armutsvermeidung ist, so der Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht nur isoliert in der gesetzlichen Rentenversicherung umgesetzt werden kann. Vor allem, betont Armin Grau, muss das Prinzip, dass starke Schultern mehr tragen können als schwächere, im Steuersystem ausgebaut werden, damit Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden können und kommende Generationen nicht übermäßig belastet werden.

Der Sozialpolitische Sprecher dieser Partei erklärt in diesem Zusammenhang: „Außerdem sollten schrittweise weitere Gruppen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden, wie bisher nicht abgesicherte Selbstständige, Abgeordnete und perspektivisch auch Beamtinnen und Beamte. Die gesetzliche Rente wird auch in Zukunft der zentrale Anker bleiben, hinzu muss jedoch eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge kommen. Riester ist gescheitert.“

Rund 19 Prozent der älteren Menschen in unserem Land sind von Altersarmut bedroht, das ist deutlich mehr als in anderen Altersgruppen. Altersarmut betrifft insbesondere Frauen. Aus Scham stellen viele Berechtigte keinen Antrag auf Grundsicherung im Alter. Um Altersarmut zu vermeiden, muss, so fordert Bündnis 90/Die Grünen, als erster Schritt das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisiert werden. Mit dem Konzept der Garantierente hat Bündnis 90/Die Grünen zudem einen Vorschlag gemacht, um ältere Menschen mit kleinen Renten gezielt zu unterstützen. So sollen Menschen, die jahrelang eingezahlt haben, vor dem Abrutschen in Altersarmut abgesichert werden.