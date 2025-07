Netzwerktreffen für Nutzer*innen des Budget für Arbeit und Ausbildung am 24. Juli 2025

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Das nächste und mittlerweile achte Online-Treffen des Netzwerk behinderter Menschen, die statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen) findet am 24. Juli 2025 von 19.00 - 20.30 Uhr online über Zoom statt. Darauf hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hingewiesen. Bei dem Netzwerktreffen, das vom Projekt Budget Kompetenz unterstützt wird, stehen wieder eine Reihe von spannenden Themen auf dem Programm. Neben Berichten über Aktivitäten der Netzwerkmitglieder, geht es dieses Mal um das Thema Arbeitsassistenz. Anmeldeschluss für das Netzwerktreffen ist Sonntag, 20. Juli 2025 per Mail an [email protected] , wie es in der Einladung heißt.

Auf der Tagesordnung des nächsten Treffens stehen u.a. folgende Punkte:

Arbeitsassistenz: Vortrag und Diskussion

Umgang mit Scheitern

Politische Kommunikation und Gesetzeslage

Zusage für Stand bei Messe „You Can“ im März in Leipzig: wer ist dabei (Kleingruppe)?

Um Anmeldung von behinderten Menschen, die statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen) zum Online-Netzwerktreffen wird bis Sonntag 20. Juli 2025 per Mail an: [email protected] gebeten.

Der Link zum Treffen wird nach der Anmeldung vor dem Netzwerktreffen verschickt.