Weitere Millionen für Wohn- und Betreuungsangebote

So können sie besser an der Gesellschaft teilhaben.

Wohnen in der Nähe bedeutet: Du wohnst in deiner Stadt oder deinem Dorf.

Flagge Bundesland Baden-Württenberg

Foto: Gemeinfrei, public domain

STUTTGART (kobinet) Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben ist aus Sicht der Landesregierung Baden-Württemberg ein wichtiger Schwerpunkt der politischen Agenda der Landespolitik. Aus diesem Grund unterstützt das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration den Ausbau von Wohneinrichtungen und Betreuungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, die dezentral und wohnortnah in die Gemeinde oder in ein Quartier am Ort eingebunden sind mit weiteren insgesamt rund 7,5 Millionen Euro.

Sieben Maßnahmen in den Landkreisen Göppingen, Konstanz, Lörrach, Rastatt, dem Rems-Murr-Kreis sowie im Stadtkreis Ulm können davon mit 5,8 Millionen Euro Vorhaben umgesetzt werden. In der zweiten Jahreshälfte stehen dann die verbleibenden 1,7 Millionen Euro für weitere Maßnahmen zur Verfügung.

„Wir wollen Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg die gleiche selbstbestimmte Lebensgestaltung ermöglichen wie Menschen ohne Behinderungen. Unser besonderes Augenmerk liegt dabei auf einem bedarfsgerechten Angebot von gemeindenahem Wohnen. Hier ist oft allein schon aufgrund bestehender Hilfe- und Betreuungsbedarfe – unabhängig von verfügbarem Wohnraum – ein Einzelwohnen leider nicht immer möglich. Die von uns geförderten Wohn- und Betreuungsangebote erleichtern es Menschen mit Behinderungen, besser an der Gesellschaft teilhaben und ihr Leben unabhängiger führen zu können“, so Sozialminister Manne Lucha gestern in Stuttgart.