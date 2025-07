Raul Krauthausen heute am 15. Juli 2025 bei maischberger

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Die Person will die Welt ändern.

Das steht in der Ankündigung der Talk-Show.

Sie schreibt dann darüber in der Zeitung.

Das Studio ist in der Haupt-Stadt von einem Land.

So finden sie neue Antworten.

In der Sendung reden Menschen miteinander.

Das ist in der Talk-Show maischberger.

Das ist am 15. Juli 2025.

Zeitzeuge Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) Raul Krauthausen kann heute am 15. Juli 2025 nicht nur seinen 45jährigen Geburtstag feiern, sondern hat die Gelegenheit bei der renommierten Talkshow maischberger ab 22:50 Uhr in der ARD seine Sicht der Dinge zu schildern. Das Thema ist "Trumps Handelskrieg und Deutschlands Innovationsfähigkeit", wozu u.a. die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär und die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Franziska Brantner Stellung beziehen werden. Zudem ist Bundespräsident a.D. Christian Wulff Gast im Studio. "Es kommentieren: Der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, der Moderator und Blogger Raúl Krauthausen und die Journalistin und Buchautorin Nena Brockhaus", heißt es u.a. in der Ankündigung der Talkshow maischberger.

Dass Raul Krauthausen einiges zu erzählen hat, das kennt man. Gerade heute, da der Entwurf für die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes für mehr Barrierefreiheit gerade auch bei privaten Dienstleistungen und Produkten vom Bundeswirtschafts- und vom Bundesinnenministerium blockiert wird, findet der Gründer der Sozialhelden und Aktivist sicherlich klare Worte.

Link zur Ankündigung der Talkshow maischberger vom 15. Juli 2025, an der u.a. auch Raul Krauthausen mitwirkt