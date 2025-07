Umfrage zur Anerkennung des Grads der Behinderung autistischer Menschen

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Ein Antrag ist ein Brief oder Formular.

Die Behörde will den GdB niedrig machen.

Das war in Sachsen-Anhalt.

Vielleicht ist es in manchen Bundes-Ländern besonders schwer.

Der Verein will etwas heraus-finden.

So kann man wissen: Was denken viele Menschen?

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Halle (kobinet) Der Verein Bewusst Autistisch hat eine Umfrage gestartet zu den Graden der Behinderung (GdB) und den Merkzeichen, die von den Behörden an Menschen im Autismus-Spektrum verliehen worden sind. "Wir möchten mit dieser Umfrage herausfinden, ob es in einzelnen Bundesländern für Menschen im Autismus-Spektrum besonders schwer ist, einen Grad der Behinderung und bestimmte Merkzeichen zu bekommen", Man kann an der Umfrage durch einen Klick auf diesen Link teilnehmen: https://survey.lamapoll.de/Erfahrungen-mit-GdB-Antraegen-bei-Autismus

Hintergrund ist, dass dem Verein in Sachsen-Anhalt aufgefallen ist, dass das Landesverwaltungsamt von Sachsen-Anhalt versucht, die GdBs besonders stark zu drücken, wo das Amt nur kann, und auch nur wenige Merkzeichen vergibt. Außerdem diene diese Umfrage dazu herauszufinden, ob Autisten ihre GdBs häufig bereits per Erstantrag erhalten haben oder ob sie dazu in den Widerspruch gehen oder vor dem Sozialgericht klagen mussten.

