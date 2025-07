Man überlegt: Was will ich in 1 Jahr machen.

Cover des IGEL-Podcast zur Zukunftsplanung von Ellen Keune und Wiebke Kühl

Foto: IGEL-Media

Schorndorf (kobinet) "Froschkönig, Hochhäuser oder Sonnenuntergang - Bilder zum be-greifen", so hat Ellen Keune die neueste Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Rahmen der Reihe Lust auf Zukunftsplanung getitelt. In dieser Folge geht es um Visualisierung. Im Gespräch mit Wiebke Kühl erfährt Ellen Keune, dass es dabei nicht ausschließlich ums Zeichnen geht. Wie Visualisierung zu mehr Tiefgang und einem besseren Verständnis beitragen kann, darum geht es u.a. in dieser Podcastfolge.

„In dieser Folge geht es um Visualisierung. Im Gespräch mit Wiebke Kühl erfährt Ellen Keune, dass es dabei nicht ausschließlich ums Zeichnen geht. Wie Visualisierung zu mehr Tiefgang und einem besseren Verständnis beitragen kann, beschreibt sie hier sehr anschaulich. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Bilder entstehen zu lassen. Alleine schon beim Hören dieser Episode entsteht ein großartiges Kopfkino von Zukunftsplanungen und der alltäglichen Arbeit von Wiebke Kühl als Moderatorin, Supervisorin und Kursleiterin. Sie verrät Tipps und Tricks, die sie selbst nutzt, wenn sie nicht weiß, wie sie etwas zeichnen soll. Gemeinsam mit der Moderatorin Ellen Keune überlegt Wiebke Kühl, wie Visualisierungen barrierefrei gemacht werden können. Wozu ein Froschkönig in der Hosentasche gut sein kann, erfährst du in dieser Folge von Lust auf Zukunftsplanung, der Rubrik im IGEL-Podcast über Zukunft und Zukunftsplanung. Wir hören uns in der Zukunft. Die Episoden dieser Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ erscheinen im IGEL-Podcast immer in den ungeraden Monaten“, heißt es u.a. in der Ankündigung dieser Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast zur Zukunftsplanung

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Links zu den bisher erschienenen IGEL-Podcasts von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung:

Link zum kobinet-Bericht über die achte Episode des Podcast: „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema: „Neustart braucht Vorbilder – Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunftsplanung“ vom Mai 2025

Link zur siebten Episode des Podcast: „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema: „Bücherwurm, Gurkensalat, Polizei und freche Schafe – das Team Rosenheim“ vom März 2025

Link zur sechsten Episode des Podcat „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema: „Wenn Menschen über sich hinaus wachsen: Weiterbildungen in Persönlicher Zukunftsplanung“ vom Januar 2025

Link zur fünften Episode mit Ellen Keune über das 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp

Link zur vierten Episode mit Infos zu Prof’in Dr. Sandra Fietkau, die ihre Promotion zum Thema Unterstützungskreise im Beltz-Verlag veröffentlicht hat, und zu Ellen Keunes Wirken

Link zur dritten Episode des IGEL-Podcast mit Ellen Keune und Ulrike Ehler

Link zum zweiten Podcast von Ellen Keune mit Stefan Doose zur Zukunftsplanung

Link zum ersten Podcast von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung mit Susanne Göbel