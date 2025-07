IGEL-Podcast: Dann Mach Doch Mal! Wie Kunst Inklusion fördert

Er will zeigen: Es gibt Barrieren in der Kunst-Welt.

Cover des IGEL-Podcast zum Projekt Dann Mach Doch

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Dann Mach Doch Mal! Wie Kunst Inklusion fördert", so lautet die aktuelle Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Sascha Lang spricht dieses Mal mit Peter Kunz, Fotograf, Sozialarbeiter und kreativer Macher des inklusiven Kunstprojekts "Dann Mach Doch". Im Mittelpunkt steht die Frage: Wer bekommt eigentlich Zugang zu Bühne, Öffentlichkeit und Kunstbetrieb, wie es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit Peter Kunz heißt.

„In dieser Folge von IGEL – Inklusion ganz einfach leben spricht Sascha Lang mit Peter Kunz, Fotograf, Sozialarbeiter und kreativer Macher des inklusiven Kunstprojekts „Dann Mach Doch“. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wer bekommt eigentlich Zugang zu Bühne, Öffentlichkeit und Kunstbetrieb? Die Ausstellung „Dann Mach Doch“ findet vom 22.–24. August 2025 in der Kunsthalle im alten Kalkwerk in Limburg und vom 29.–31. August 2025 beim Gauklerfest in Hüblingen statt. Präsentiert werden: Malerei – Fotografie – Wandteppiche und Objekte – Lesung mit Augenzwinkern – Metal- und Punktexte neu interpretiert. Mit seinem Projekt will Peter Kunz strukturelle Barrieren sichtbar machen und Kunst von Menschen zeigen, die oft außerhalb des etablierten Kulturbetriebs arbeiten. Die Ausstellung lädt bewusst zur Auseinandersetzung ein: Zuschauer:innen sollen nicht nur betrachten, sondern sich einlassen, hinterfragen – und Teil eines echten Perspektivwechsels werden. Ein besonderes Highlight ist die Geschichte von Frau Eckli, deren Selbstständigkeit und künstlerisches Schaffen beeindrucken – ein Beispiel dafür, wie viel Potenzial oft im Verborgenen bleibt. Peter Kunz setzt sich für eine neue Form der Teilhabe ein – nicht als Hilfe, sondern als Einladung zur Sichtbarkeit. Seine Vision: mehr echte Begegnung, mehr Räume für Subkultur und mehr Mut zur Unvollkommenheit“, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

