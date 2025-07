Zusammen laut für Inklusion: Aktion Mensch und 1. FC Köln gehen Doppelpass-Kooperation ein

Fußball im Netz

Foto: gemeinfrei

Bonn/Köln (kobinet) Der 1. FC Köln und seine Stiftung machen sich in der neuen Saisonpartnerschaft "FC-Doppelpass" gemeinsam mit der Aktion Mensch für Inklusion im Sport stark. Unter dem Motto "Zusammen laut für Inklusion" wollen der Bundesligist und die Sozialorganisation während der Spielzeit 2025/2026 mehr inklusive Sportangebote schaffen und Inklusion auf und neben dem Platz sichtbar und erlebbar machen.

Große Bühne für gelebte Inklusion und ehrenamtliches Engagement im Sport

Die neue Partnerschaft knüpft an bestehende gemeinsame Projekte an. Bereits seit Ende 2024 fördern die Aktion Mensch und die Gold-Kraemer-Stiftung den Aufbau einer inklusiven Fußballabteilung beim FC. Das breite und inklusive Sportangebot umfasst fünf Disziplinen: Blindenfußball, Amputiertenfußball, Goalball, Inklusionsfußball und Walking Football. Mit der „Doppelpass“-Kooperation wird diese Zusammenarbeit deutlich ausgebaut – unter anderem mit einem Aktionsspieltag im RheinEnergieSTADION sowie mit weiteren Maßnahmen für mehr Inklusion und ehrenamtliches Engagement im Breitensport.

„Mit der Aktion Mensch als neuem Doppelpass-Partner setzen wir ein starkes Zeichen für ein Miteinander, in dem Vielfalt selbstverständlich ist. Unsere große Bühne als Fußballclub, der viele Tausende Menschen erreicht und emotional bewegt, möchten wir nutzen, die Ärmel hochkrempeln und uns gemeinsam noch stärker für Inklusion und Ehrenamt im Sport einsetzen“, erklärt FC-Geschäftsführer Philipp Türoff. Der 1. FC Köln nutzt den „FC-Doppelpass“ mit wechselnden Partnerorganisationen, um wichtigen gesellschaftlichen Themen durch die Kraft und Reichweite des Fußballs eine Bühne zu geben und gleichzeitig in den jeweiligen Themenbereichen an Expertise hinzuzugewinnen.

Sport als Motor für Inklusion

Trotz der UN-Behindertenrechtskonvention, die bereits vor 16 Jahren in Kraft trat, gibt es in Deutschland weiterhin große Defizite bei der sportlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Laut einer aktuellen Studie der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und der Aktion Mensch werden die Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung im Sport im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen am schlechtesten bewertet. „Sport bietet die ideale Plattform, um Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen – ob auf dem Spielfeld, auf den Rängen oder im Ehrenamt. Wenn wir Inklusion im Sport nicht nur fordern, sondern aktiv gestalten, schaffen wir Begegnung auf Augenhöhe, bauen Barrieren ab und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Durch die Kooperation mit dem 1. FC Köln wollen wir ein Bewusstsein schaffen, Vorurteile abbauen und zeigen: Ein inklusives Miteinander stärkt uns alle – nicht nur im Sport, sondern in der Gesellschaft“, so Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.

Auftakt beim FC-Fanfest am 2. August 2025

Den Startschuss für die Kooperation bildet das Fanfest des 1. FC Köln zur Saisoneröffnung am 2. August 2025, bei dem die Partner Mitmach-Aktionen rund um das Thema Inklusion anbieten werden. Weitere Informationen zum Fanfest gibt’s unter: So sieht das Bühnenprogramm für die FC-Saisoneröffnung aus | 1. FC Köln