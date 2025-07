Bei der Armutsbekämpfung zu wenig

Armut hängt immer häufiger mit dem Alter zusammen

Foto: Pixabay/anaterate

HANNOVER (kobinet) Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen kritisiert, dass die Politik es immer noch nicht geschafft hat, effiziente Maßnahmen gegen Armut zu entwickeln und dessen Vorbeugung kaum eine Rolle spielt. So ist die Quote der Menschen in Niedersachsen, die von Armut bedroht sind, ist auf 16,6 Prozent gestiegen. Besonders Junge, Ältere und Alleinerziehende sind betroffen.

Die aktuellen Zahlen des Landesamts für Statistik zeigen: Armut ist in Niedersachsen nach wie vor ein dringendes Thema. Jedes fünfte Kind unter 18 Jahren ist armutsgefährdet, bei den über 64-Jährigen sind es mehr als 18 Prozent. Der Wert liegt damit höher als noch ein Jahr zuvor. „Wie kann es sein, dass die Politik es auf Landes wie auch auf Bundeseben es nicht schafft, diese Entwicklung zu stoppen? In einem reichen Land wie Deutschland darf das nicht sein“, kritisiert Dirk Kortylak, Vorstand des SoVD in Niedersachsen. Gerade jüngere und ältere Menschen sowie Alleinerziehende müssten viel stärker im Fokus stehen. „Angeblich hat die Politik konkrete Vorstellungen, wie Armut bekämpft werden kann. Sie tut allerdings nach wie vor viel zu wenig“, sagt Kortylak.

Aus Sicht des größten Sozialverbands in Niedersachsen müssten drei Punkte schnell angegangen werden: