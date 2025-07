Auseinandersetzung um Besetzung des Amtes der Behindertenbeauftragten in Brandenburg

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Jemand arbeitet in einem Amt.

Er will ein Amt bekommen.

Ein Gericht löst Streit am Arbeits-Platz.

Es gibt Streit um ein wichtiges Amt in Brandenburg.

Symbol Paragraf

Foto: omp

Potsdam (kobinet) "Paukenschlag im Potsdamer Arbeitsgericht. Brandenburgs bisherige Behindertenbeauftragte Janny Armbruster könnte wahrscheinlich doch in einer zweiten Amtszeit weiter machen. Und zwar gegen den bisherigen Willen von Sozialministerin Britta Müller (parteilos), die sich im Kopf-an-Kopf-Finale des Besetzungsverfahrens für einen anderen Bewerber entschieden hatte - und gegen Armbruster, die ein Grünen-Parteibuch hat und gegen die Entscheidung klagte. Erst im Gerichtssaal wurde bekannt, dass Müllers Favorit abgesprungen ist", heißt es in einem Beitrag des TAGESSPIEGEL zum Gerangel um die Besetzung des Amtes der Landesbehindertenbeauftragten in Brandenburg.

Link zum Bericht des TAGESSPIEGEL vom 9. Juli 2025