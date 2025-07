Fachtagung: Zugang zum Arbeitsmarkt durch inklusive Hochschulen

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Die Diskussion schaut in die Zukunft.

Das Thema ist: Inklusive Bildung und Teilhabe am Arbeits-Leben.

Die Tagung will zeigen: Wie kann man diese Hilfs-Mittel besser nutzen?

Die Tagung will zeigen: Hoch-Schul-Bildung ist wichtig.

So sammelt man praktische Erfahrungen.

Man arbeitet auch in einer Firma.

Duales Studieren bedeutet: Man lernt an 2 Orten.

Das steht in Artikel 27 und 24.

Am 11. September 2025 ist eine Fach-Tagung.

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Kassel (kobinet) "Zugang zum Arbeitsmarkt durch inklusive Hochschulen", so lautet der Titel einer interdisziplinären Fachtagung, die am 11. September 2025 im Science Park Kassel stattfindet. "Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) fordert einen für alle Menschen zugänglichen Arbeitsmarkt (Art. 27 UN-BRK) und gleichberechtigten Zugang zur allgemeinen Hochschulbildung (Art. 24 UN-BRK). Übergänge zwischen Schule und Hochschule, Hochschule und Arbeitsmarkt, sowie Praxisphasen im Studium und duales Studieren sind für Menschen mit Behinderungen oftmals mit Herausforderungen verbunden. Bei der interdisziplinären Fachtagung der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR) und der Universität Kassel stehen darum die Schnittstellen von Arbeitsmarkt und Hochschulbildung für Menschen mit Behinderungen im Fokus", heißt es in der Ankündigung der Tagung.

„Mit der Tagung soll die Bedeutung von Hochschulbildung für den offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt betrachtet werden. Es wird thematisiert, welche Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe für Menschen mit Behinderungen beim Zugang zum Studium, im Studium und beim Übergang auf den Arbeitsmarkt bestehen. Dabei wird auch in den Blick genommen, dass praktische Studienanteile, Hilfskraft- und Nebentätigkeiten während des Studiums sowie duale Studiengänge an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund befasst sich die Tagung mit den rechtlichen Instrumenten der Hochschulen, der Rehabilitationsträger und der Integrationsämter, um Menschen mit Behinderungen hierbei zu unterstützen. Es wird diskutiert, wie diese Instrumente angewendet und verbessert werden können. Die Tagung soll dazu beitragen, mehr Inklusion und Diversität in Hochschulen und auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

In drei Diskussionsgruppen ist Raum für einen vertieften Austausch zu diesen Themen:

In die Hochschule und wieder aus der Hochschule heraus: Inklusive Übergänge in die Hochschule und von der Hochschule in den Arbeitsmarkt gestalten, aber wie?

Dual studieren, Hilfskrafttätigkeit und Praxisphasen mit Behinderung – Wie kann das gelingen?

Unterstützung während des Studiums: Teilhabeleistungen, Assistenz und angemessene Vorkehrungen in der Hochschule. Was gibt es, was braucht es? Welche Rolle haben die Reha-Träger? Wie können Studienabbrüche verhindert werden?

Eine Podiumsdiskussion zum Thema inklusive Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben greift die Ergebnisse der Tagung auf und wirft einen Blick voraus: Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Die Fachtagung ist Teil des Projekts ‚Mit Vielfalt zum inklusiven Arbeitsmarkt – Aufgaben für das Reha- und Teilhaberecht‘ (VinkA), das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleichsfonds gefördert wird“, wie es in der Ankündigung heißt.

Link zu weiteren Infos, zum Programm und zur Anmeldung