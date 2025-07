Mit Erzählen, Storytelling, den Kriegsdämon bezähmen

richtet sich skeptisch, doch nicht ohne Sympathie auf Alexander kluges Idee, Kriege durch ein erzählerisches K.O. zu beenden

Staufen (kobinet) Willis Blick nimmt einen skeptischen Ausdruck an. Klar, nichts sollte unversucht bleiben, der Menschheitsgeisel Krieg den Stecker zu ziehen.

– Die Metapher passt, Krieg heute ist vor allem eine elektronische Veranstaltung. Ihr mittels Erzählen den Saft abdrehen, diese auf den ersten Blick ziemlich verrückt anmutende Idee in einem ihrer Premium-Feuilletons zu äußern, dies wird von der hiesigen Qualitätspresse nur einem Paradiesvogel wie Alexander Kluge gestattet. Und wenngleich der unbekannte kobinet-Feuilletonist Weis Kluges Ausführungen nur mit Einschränkungen zustimmen kann, so fühlt er sich doch als Autor der kriegskritischen Erzählkolumnenfolge „Wehrtauglich von der Wiege bis zur Bahre“ in seinem erzählerischen Ehrgeiz angesprochen und bestärkt. Da mag dieser alte Weise, der Erzählschamane Kluge – mittlerweile 93 Lenze zählend –, hie und da auch gerne einmal mythisierend-mystifizierend über die Stränge schlagen. Im Kern hat er recht, Krieg erweist sich, erst einmal begonnen, als ein unkontrollierbarer Selbstläufer. Und umso mehr Mitspieler ihm in sein dämonisches Spiel hineinzuziehen und zu verstricken gelingt, desto verheerender und länger vermag er zu wüten. Zu Komplizen, der für uns alle tödlichen „Dialektik des Krieges“ (Kluge) werden auch diejenigen, die sich aus edlen Motiven und schweren Herzens zum Mitmachen entschließen, die hochgerüsteten und waffenstarrenden Verteidiger von Demokratie und Freiheit und Menschenrechten. Man kann ihr Verhalten nicht anders als tragisch nennen. Doch liebe Lesende, bildet euch euer eigenes Urteil, Kluge und Weis geht es gewiss nicht um wohlfeile Likes und denkfaule, selbstdenkfaule, Follower.

Hier der Link zum Gespräch mit Alexander Kluge in der Wochenzeitung DIE ZEIT

https://www.zeit.de/2025/28/alexander-kluge-frieden-krieg-regisseur?freebie=f048a790