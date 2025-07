Björn Steiger Stiftung und Special Olympics Deutschland schließen Kooperation

Abschluss der Kooperation zwischen Special Olympics Deutschland und der Björn-Steiger-Stiftung

Foto: Björn Steiger Stiftung

WINNENDEN / BERLIN (kobinet) Die Björn Steiger Stiftung und Special Olympics Deutschland (SOD) arbeiten künftig eng zusammen, um die Kompetenz in Notfällen, insbesondere Maßnahmen zur Reanimation für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nachhaltig zu stärken. Ziel der Partnerschaft ist es, konkrete Zugänge zu Notfallwissen zu schaffen und ein sicheres Umfeld für alle Beteiligten wie den Athletinnen und Athleten, den Angehörige, den Trainerinnen und Trainern sowie den Begleitpersonen zu gewährleisten.

Im Rahmen der Partnerschaft stellen beide Organisationen Angebote bereit, die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung befähigen, in kritischen Situationen selbstständig zu handeln. Dafür entwickeln sie gemeinsam zielgruppengerechtes Schulungsmaterial in einfacher und Leichter Sprache, digital sowie analog. Eingesetzt werden die Inhalte bei regionalen und nationalen SOD-Veranstaltungen, in der Schulung von Helfenden und Betreuenden sowie über die digitale Lernplattform der SOD-Akademie. So entsteht mehr Handlungssicherheit für alle, die beim Training oder bei Veranstaltungen gemeinsam aktiv sind.

Mit der Zusammenarbeit setzen beide Organisationen ein starkes Zeichen für mehr gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung im Alltag. „Erste Hilfe darf kein Spezialwissen für wenige, sondern muss für alle zugänglich sein“, betont Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn Steiger Stiftung. „Mit dieser Kooperation schaffen wir neue Wege, um Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Die Kooperation mit Special Olympics Deutschland ist für uns ein logischer Schritt, um unsere Bildungsangebote noch inklusiver zu gestalten.“

Sport als Zugang zur Gesellschaft trägt Special Olympics Deutschland seit jeher als Idee. Doch Teilhabe endet nicht bei den Sportangeboten. Sie umfasst auch die Gesundheitsförderung und somit die Fähigkeit, Gesundheitsrisiken zu erkennen und im Notfall richtig zu handeln. Genau hier setzt die Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung an. Die Stiftung bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Notfallhilfe mit ein, etwa durch ihre Initiativen zur Wiederbelebung ab der siebten Schulklasse.