BSK unterstützt Höherstufung der Assistenzkräfte

Dort will der BSK die Unterschriften übergeben.

Der Termin ist am 10. Juli 2025 um 13 Uhr.

In 10 Tagen hat der BSK etwa 300 Unterschriften gesammelt.

Der Bundes-Verband arbeitet in ganz Deutschland.

Budget, Geldscheine

Foto: Irina Tischer

KRAUTHEIM (kobinet) Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) hat in knapp zehn Tagen etwa 300 Unterschriften für die Übernahme des von ver.di und den Arbeitgeberinnen-Verband ausgehandelten Tarifvertrages und die Höherstufung der Assistenzkräfte in der persönlichen Assistenz im Arbeitgeberinnen-/Arbeitgeber-Modell gesammelt.

Assistenzkräfte, unabhängig davon ob sie bei ambulanten Diensten Beschäftigte sind und die über das Arbeitgeber-Modell organisiert persönlichen Assistenzen verrichten, leisten absolut identische Tätigkeiten und müssen daher aus Sicht dieses Verbandes im Sinne „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ den gleichen Lohn erhalten. Dies ist aber momentan nicht der Fall. Die im Arbeitgeberinnen-/Arbeitgeber-Modell Beschäftigten persönlichen Assistenzen erhalten derzeit etwa 340€ monatlich weniger. Der BSK hat in dieser Angelegenheit die Berliner Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen eingeschaltet, welche diesen Verband unterstützt.

Nun wurde ein Termin am 10. Juli 2025 um 13.00 Uhr im Berliner Abgeordnetenhaus vorgeschlagen, den der BSK erfreut wahrnehmen wird. So werden auch Klaus Mohr und Hartmut Schulze vom BSK-Vorstand bei der Übergabe der Unterschriften in Berlin anwesend sein.