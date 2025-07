Minister lobt Beitrag der Agentur Barrierefrei NRW

Die Agentur arbeitet in 5 Bereichen: Bauen, Verkehr, Leichte Sprache, IT und technische Hilfs-mittel.

Flagge Bundesland Nordrhein-Westfalen

Foto: Gemeinfrei, public domain

DÜSSELDORF (kobinet) Die Agentur Barrierefrei NRW arbeitet mittlerweile seit 20 Jahren mit daran, praktische Antworten auf die Frage zu liefern, wie Inklusion und Barrierefreiheit in Nordrhein-Westfalen konkret umgesetzt werden können. Diese Agentur wurde im Jahr 2005 als erste Fachstelle ihrer Art in Deutschland gegründet. Sie unterstützt insbesondere Interessenverbände von Menschen mit Behinderungen, aber auch die öffentliche Verwaltung, Politik und Wirtschaft dabei, die unterschiedlichsten Lebensbereiche für alle Menschen gleichermaßen zugänglich und nutzbar zu machen.

„Ich bin stolz darauf, dass die erste Fachstelle für Barrierefreiheit Deutschlands in Nordrhein-Westfalen gegründet wurde. Die Agentur Barrierefrei NRW hat in den ersten beiden Jahrzehnten ihres Bestehens in vielfältiger Weise dazu beigetragen, unser Land auch für Menschen mit Beeinträchtigungen im wahrsten Sinne des Wortes erlebbarer zu machen. Barrierefreiheit hat viele Seiten. Es geht nicht ‚nur‘ um die Rampe für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, sondern beispielsweise auch um Leichte Sprache oder um barrierefreie Internetseiten. Die Agentur Barrierefrei hat in vielen Bereichen Standards gesetzt, die ganz konkret wirken“, erklärt Sozialminister Karl-Josef Laumann.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales finanziert die Arbeit der Agentur Barrierefrei auf der Grundlage des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt einer Million Euro. Danach informiert und berät die Agentur Barrierefrei die Organisationen der Menschen mit Behinderungen sowie die Träger öffentlicher Belange in Fragen der Barrierefreiheit. Sie unterstützt die Herstellung von Barrierefreiheit vor allem in fünf Bereichen: Bauen, Verkehr, Leichte Sprache, IT und technische Hilfsmittel. Sie führt Schulungen durch, erstellt Informationsmaterial, bietet Rat und praktische Mithilfe an.

Besondere Verdienste erwarb die Agentur Barrierefrei NRW beispielsweise auch in der Corona-Pandemie, als sie alle Verordnungen, Erlasse und Handreichungen der Landesregierung in Leichte Sprache übersetzte.