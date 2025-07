Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Bonn (kobinet) "Auf die Behinderung reduziert?" So titelt die Aktion Mensch in ihrem aktuellen Newsletter den Hinweis auf einen Beitrag zum Thema Ableismus. "'Warte, ich helfe dir. Das kannst du nicht allein.' Oder 'Toll, dass du das trotzdem schaffst.' Diese Sätze hören Menschen mit Behinderung oft. Sie mögen nett gemeint sein, aber tatsächlich drücken solche Bemerkungen etwas anderes aus: Sie reduzieren die Angesprochenen vollständig auf ihre Behinderung und nehmen sie nicht als Person auf Augenhöhe wahr. Und für diese Form der Diskriminierung gibt es auch einen Begriff: Ableismus. Wann Menschen davon betroffen sind und wie sie sich wehren können, liest du jetzt in unserem Artikel", heißt es in der Ankündigung des Beitrags.

Link zum Beitrag „Was ist Ableismus?“ auf der Internetseite der Aktion Mensch