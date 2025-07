Frösche im kochenden KI-Topf

Diesmal auf KI und ihrem Beitrag zum Klimakollaps.

Foto: Hubertus Thomasius

Staufen (kobinet) Wir alle kennen die Geschichte vom arglos anpasserischen Frosch im allmählich wärmer und wärmer werdenden Wassertopf. Merken aber nicht, dass wir uns selber wie ahnungslose Frösche verhalten, die begeistert im angenehm warmen KI-Wassertopf planschen und nicht mitbekommen, wie das Wasser langsam aber sicher, todsicher, auf Siedetemperatur steigt. Ehrliche und wirklich authentische KI-AnbeterInnen dagegen erkennt man an der kultischen Anrufung, dem AI-Prayer, "Be my eyes, be my mind and soul and finally my graveyard hole", meine Senkgrube.

Der von naiven Usern (darunter auch viele von uns Behinderten) weltweit gefeierte KI-Boom zählt zu den mächtigsten Treibern der Klimakrise und Klimakatastrophe. Während manche noch immer das Ausmaß dieses Desasters leugnen, sind „die globalen Eliten, deren Immobilien und Rechenzentren am Meer durch steigende Temperaturen und Meeresspiegel extrem gefährdet sind, mit den weitreichenden Gefahren einer sich immer weiter erwärmenden Welt bestens vertraut“. – Im folgenden zitiere ich die das todessüchtige KI-Projekt betreffenden Absätze aus dem (von mir in meinem vorangehenden „Willis Blick“ bereits ausführlich vorgestellten) Endzeitfaschismus-Essay von Naomi Klein und Astra Taylor.

„Im trockenen und klimageplagten Spanien nennt sich eine der Gruppen, die ein Moratorium für neue Zentren fordern, Tu Nube Seca Mi Rio– spanisch für: Deine Wolke (cloud) trocknet meinen Fluss aus. Der Name ist passend nicht nur für Spanien. Vor unseren Augen und ohne unser Einverständnis wird eine unsagbar düstere Entscheidung getroffen, Maschinen über Menschen, Unbelebtes über Belebtes, Profite über alles andere. Mit atemberaubender Geschwindigkeit haben die großen Tech-Größenwahnsinnigen sich an Trumps Seite gestellt, wild entschlossen, die realen und wertvollen Ressourcen und die Kreativität dieser Welt auf dem Altar einer vampirischen virtuellen Welt zu opfern.“

Aus der Sicht von uns Betroffenen heißt es weiter: „Die Mächte, gegen die wir antreten, haben sich mit dem Massensterben abgefunden. Sie sind Verräter dieser Welt und ihrer menschlichen und nichtmenschlichen Bewohner. Trumps Wirtschaftsprojekt 2.0 ist eine Metapher für die Industrien, die all diese Bedrohungen vorantreiben, fossile Brennstoffe, Waffen, ressourcenhungrige Kryptowährungen und künstliche Intelligenz. Jeder, der in diesen Sektoren tätig ist, weiß, dass sich die künstliche Spiegelwelt, die KI zu erschaffen verspricht, nicht errichten lässt, ohne diese Welt zu opfern. Diese Technologien verbrauchen zu viel Energie, zu viele wichtige Mineralien, zu viel Wasser, als dass beides in irgendeiner Art von Gleichgewicht koexistieren könnte. – Diesen Monat gab der ehemalige Google-Manger Eric Schmidt dies zu und erklärte vor dem Kongress, der enorme Energiebedarf der KI werde sich in den nächsten Jahren voraussichtlich verdreifachen, wobei ein Großteil davon aus fossilen Brennstoffen gedeckt werden soll, da die Kernenergie nicht schnell genug ans Netz gehen kann. Dieser den Planeten vernichtende Verbrauch sei notwendig, erklärte er, um eine Intelligenz zu ermöglichen, die höher sei als die Menschheit – einen digitalen Gott, der aus der Asche unserer aufgegebenen Welt aufersteht.“

Wir unbekümmerten KI-Endverbraucher oder User sind halt die Looser. Uns allen, die wir uns keinen Platz in einem von Musks Raumschiffen zum Mars leisten können und gerade dieser Tage wieder unter extremen Temperaturen leiden, bleibt ein irdischer Trost. Sind wir erst einmal in unsere Grube eingefahren, wird es auch wieder kühler, denn über dem Erdboden und in der Luft ist es am heißesten, egal ob es gerade brennt oder nicht. Schon in ein Meter Tiefe wird es im Erdreich einigermaßen erträglich. Wir sollten also auf alle Fälle auf dieser barrierefreien Mindesttiefe unserer künftigen Grube oder Gruft bestehen (beruft euch zur Not auch an dieser Stelle auf die UN-BRK). Summa summarum sind dies bei aller Weis’schen Schwarzmalerei nicht allzu schlechte Aussichten, bedenkt man die derzeitigen Ausgangsumstände.

Anhang: Eine Buchbesprechung zum Thema „Energiefresser KI“

https://www.deutschlandfunk.de/kate-crawford-atlas-der-ki-die-materielle-wahrheit-hinter-den-datenimperien-dlf-21546a8e-100.html