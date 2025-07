Arbeitsvertrag unterzeichnet: Für Manja Schultz ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen

Manja Schultz unterschreibt ihren Arbeitsvertrag

Foto: privat

"Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen! Ich durfte heute meinen Dienstvertrag als Verwaltungskraft mit Empfangstätigkeiten im Übergangsmanagement der Diakonie Nord Nord Ost unterschreiben! Das heißt, ich bin endlich auf dem 1. Arbeitsmarkt eingestellt. Zur Unterstützung nutze ich das Budget für Arbeit. Dadurch habe ich die Möglichkeit durch einen Jobcoach begleitet zu werden, der mich bei Unsicherheiten oder evtl. Problemen unterstützt", das schrieb Manja Schultz aus Lübeck am 2. Juli 2025 auf Facebook. Monatelang hatte sie auf diese neue berufliche Chance hingearbeitet und hierzu auch eine Persönliche Zukunftsplanung durchgeführt. Glückwünsche erhielt Manja Schultz u.a. von der LIGA Selbstvertretung als neue Mutmacherin für den Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt mit Hilfe des Budget für Arbeit.

Lübeck (kobinet)

In ihrem Facebook-Post verweist Manja Schultz auf Informationen über das Budget für Arbeit: https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Budget-fuer-Arbeit/ im Lexikon: Budget für Arbeit auf REHADAT. „Ich möchte allen Menschen mit Beeinträchtigung, die in einer Werkstatt arbeiten oder eine Werkstattanerkennung haben, Mut machen, neue Wege zu gehen und sich auszuprobieren. Sammelt neue Erfahrungen und nutzt eure Stärken. Ihr könnt nur daran wachsen! Wirklich, bei mir war es auch so. Das wichtigste, glaubt an euch und lebt euren Traum!“ teilte Manja Schultz mit und empfahl: „Wenn ihr noch überhaupt nicht wisst, was eure Ziele sind oder wenn alles noch völlig unsortiert in euch drin ist, habt ihr auch die Möglichkeit eine Persönliche Zukunftsplanung zu machen.“

