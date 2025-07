Barrierefreiheit der öffentlichen Stellen: Geprüft und durchgefallen

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Webseiten öffentlicher Stellen sind nicht für alle barrierefrei zugänglich

Berlin (kobinet) So betitelt netzpolitik.org ihren Artikel zur Barrierefreiheit von Webseiten öffentlicher Stellen. "Keine Webseite der deutschen öffentlichen Stellen ist barrierefrei – dabei ist das in Deutschland per Gesetz vorgeschrieben. Die Beraterin für Barrierefreiheit Casey Kreer veröffentlicht die Prüfberichte und kritisiert, der Staat werde seiner Verantwortung nicht gerecht." Wir wollen auf diesen Artikel hinweisen.

Wir haben nichts hinzuzufügen. Außer, wir glauben keinem Bericht, den wir von öffentlichen Stellen erhalten und müssen immer hinterfragen.

siehe https://netzpolitik.org/2025/barrierefreiheit-der-oeffentlichen-stellen-geprueft-und-durchgefallen/