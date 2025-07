20 Jahre Landesbehindertenbeauftragter in Bremen

Ein Newsletter ist wie ein Brief per E-Mail.

Er fing am 1. Juli 2005 an.

Am 1. Juli 2025 gab es ein Fest in Bremen.

Arne Frankenstein

Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) Am 1. Juli 2025 konnte das Büro des Landesbehindertenbeauftragten von Bremen sein 20jähriges Bestehen feiern. Auf den Tag genau, also seit dem 1. Juli 2005, gibt es in Bremen das Amt des Landesbehindertenbeauftragten seit 20 Jahren. Als Joachim Steinbrück am 1. Juli 2005 das neu geschaffene Amt antrat, musste die Dienststelle erst aufgebaut werden. Mittlerweile sind der Landesbehindertenbeauftragte und seine Aufgaben gesetzlich verankert. Sie haben sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und verdichtet. "In einer Gesellschaft, die behinderte Menschen trotz erreichter Verbesserungen weiterhin strukturell und im Einzelfall benachteiligt, bleibt es eine Daueraufgabe, den Rechten behinderter Menschen zur Verwirklichung zu verhelfen. Es ist nicht nur unser Auftrag, sondern auch unser Antrieb, Benachteiligungen zu beseitigen und uns dafür einzusetzen, dass sich Strukturen verändern", schreibt der derzeitige Behindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, im neuesten Newsletter des Bremer Behindertenbeauftragten.

„In Zeiten, in denen menschenrechtliche Garantien aus dem Blick geraten, ist dies wichtiger denn je. Das Jubiläum ist für uns daher Anlass, um gemeinsam mit Ihnen, den Mitstreiter*innen für eine inklusive Gesellschaft, Bilanz zu ziehen, aber vor allem nach vorne zu schauen: Merken Sie sich daher bitte schon heute zwei Termine vor:

Dezember 2025 im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft

10. Dezember 2025 im Historischen Museum Bremerhaven

Bis dahin ist es noch eine Weile, sodass wir einander mit Sicherheit vorher bereits begegnen. Für heute wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre unseres Newsletters und hoffentlich erholsame Sommertage, in denen Sie Kraft tanken können“, heißt es weiter im Newsletter von Arne Frankenstein und dem gesamten Team des Bremer Landesbehindertenbeauftragen.

Link zum aktuellen Newsletter:

lbb.bremen.de/info57

Das Team der kobinet-nachrichten gratuliert Dr. Joachim Steinbrück als ehemaligem Landesbehindertenbeauftragten von Bremen, Arne Frankenstein dem derzeitigen Landesbehindertenbeauftragten der Hansestadt und dem Team des Landesbeauftragten herzlich zum 20. Jubiläum und bedankt sich für die langjährige gute Zusammenarbeit und die Impulse, die immer wieder von der Bremischen Behindertenpolitik ausgehen.