Verband warnt vor sozialem Kollaps

Strukturschwache Regionen sind Gegenden, in denen es wenig Arbeitsplätze, Ärzte oder andere wichtige Einrichtungen gibt.

Diese sollen in strukturschwachen Regionen sein.

Ländlicher Raum bedeutet Gegenden auf dem Land, nicht in der Stadt.

In NRW droht bis 2030 ein großes Problem.

Häusliche Versorgung bedeutet, dass Menschen zu Hause gepflegt werden und nicht in einem Pflege-Heim.

Langfristig bedeutet für eine lange Zeit in der Zukunft.

Die Kommission beginnt ihre Arbeit am 7. Juli.

Eine Kommission ist eine Gruppe von Fachleuten, die zusammen an einem bestimmten Thema arbeitet.

Der VdK fordert mehr Beratungs-Angebote in der Nähe.

In Pflege-Wohn-Gemeinschaften leben mehrere Menschen zusammen, die Pflege brauchen.

In der Tages-Pflege werden Menschen tagsüber betreut und gepflegt.

NRW ist die Abkürzung für Nordrhein-Westfalen, ein Bundesland in Deutschland.

In 2 Jahren sind die Fälle um 30 Prozent gestiegen.

So viele waren es noch nie.

Der Sozial-Verband VdK in Nordrhein-Westfalen hat für seine Mitglieder gekämpft.

VdK Nordrhein-Westfalen

Foto: VdK Nordrhein-Westfalen

DÜSSELDORF (kobinet) Knapp 49 Millionen Euro an Nachzahlungen hat der Sozialverband VdK in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr für seine Mitglieder erstritten. Eine stolze Zahl, aber sie belegt zugleich, dass immer mehr Menschen um ihr Recht kämpfen müssen. Das ist häufig ohne professionelle Hilfe kaum zu bewältige. Für viele wird der VdK deshalb zum Rettungsanker. Im abgelaufenen Geschäftsjahr führte der Verband 9.300 Klage- und 25.300 Widerspruchsverfahren – so viele wie nie zuvor.

Besonders auffällig ist der starke Anstieg im Bereich Pflege: Innerhalb von zwei Jahren wuchs die Zahl der Fälle um rund 30 Prozent. „Viele Ratsuchende stehen vor enormen Hürden – bei der Organisation, der Finanzierung oder der Einstufung durch den Medizinischen Dienst“ erklärt auch Horst Vöge, Präsident des VdK NRW. Der Verband fordert deshalb einen konsequenten Ausbau von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeplätzen, Pflege-Wohngemeinschaften sowie wohnortnahe Beratungs- und Unterstützungsangebote für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Mit Blick auf die neue Kommission der Bundesregierung, die ab 7. Juli ihre Arbeit aufnimmt, erwartet der VdK rasche Maßnahmen – etwa ein Vorschaltgesetz zur sofortigen Entlastung und Steuerzuschüsse zur finanziellen Absicherung. Horst Vöge betont: „Löcher zu stopfen, reicht jedoch nicht aus, wir brauchen Vorschläge für eine langfristige Finanzierung der Pflege, insbesondere im Bereich der häuslichen Versorgung.“

Auch das Gesundheitssystem muss grundlegend neu geordnet werden. In NRW droht bis 2030 ein Drittel der Hausärzte wegzubrechen – mit dramatischen Folgen, vor allem im ländlichen Raum. Der VdK schlägt daher die Einrichtung gemeinnütziger oder kommunal geführter Medizinischer Versorgungszentren in strukturschwachen Regionen vor.