CDU-Äußerungen zur Erfassung psychisch Kranker stoßen auf heftige Kritik

Daumen unten

Foto: Irina Tischer

Wiesbaden (kobinet)

In einem auf Instagram verbreiteten Video vom 26. Juni 2025 erklärt der gesundheitspolitische Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion Ralf-Nobert Bartelt, welche Gesetzespläne CDU und SPD haben. "Es gibt Menschen, die sind schwer psychiatrisch erkrankt, sie sind eine Gefahr für sich selbst und die Gesellschaft", wird Bartelt in einem Bericht der tagesschau zitiert. Hier müsse der Staat etwas tun. Deshalb sehe der Gesetzentwurf dem tagesschau-Bericht zufolge vor, "dass diese Personen den Ordnungsbehörden gemeldet werden müssen." Diese Aussagen, die der CDU-Abgeordnete nach massiver Kritik zu entkräften versuchte, stoßen auf ein Klima, das Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zunehmend an den Rand drängt und vielen Angst vor Zwangsmaßnahmen auch im ambulanten Bereich und vor einer systematischen Erfassung macht. So auch Nancy Frind aus Thüringen, die sich mit ihren Befürchtungen an die kobinet-nachrichten gewandt hat.

Das Instagram-Video der CDU wurde von vielen scharf kritisiert, so auch vom Psychotherapeuten Lukas Maher: „Dieses Reel führt zur Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und schert alle über einen Kamm“, wird er im tageschau-Bericht zitiert. Es setze Erkrankungen mit Gefährdungsgrad und Kriminalität gleich, das sei falsch. „Die meisten Menschen sind eher Opfer, als dass sie Täter sind.“

Bestimmte Patienten sollen der Polizei gemeldet werden

Konkret sieht der Gesetzentwurf von CDU und SPD dem tagesschau-Bericht zufolge vor, dass Menschen, die aus der Psychiatrie entlassen werden, der Polizei gemeldet werden sollen. Vorausgesetzt, sie waren in Behandlung, weil sie andere gefährden könnten oder gefährdet haben und auch nach ihrer Entlassung noch immer eine Gefahr für andere seien.

Nancy Frind macht diese Entwicklung Angst, denn durch derartige Diskussionen würden Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen als gewalttätig stigmatisiert. Vor allem würden damit Ängste geschürt, die Menschen in psychischen Krisen davon abhalten könnten, die dringend nötigen Hilfen in Anspruch zu nehmen, weil sie Angst vor einer Registrierung haben. Diese Diskussion sei ein Baustein, wie Inklusion, Selbstbestimmung und Teilhabe Schritt für Schritt angegriffen werden.

Die Äußerungen des CDU-Abgeordneten aus Hessen fallen in eine Zeit, in der es auch heftige Kritik an einem Beschluss der Gesundheitsminister*innenkonferenz gibt Der Bundesverband Burnout und Depression (BBuD) hat mit großer Besorgnis die Ergebnisse der Gesundheitsministerkonferenz vom 12. Juni 2025 in Weimar zur Kenntnis genommen. Die dort geforderte „stärkere Vernetzung von Betreuungsstrukturen und mehr Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und Sicherheitsbehörden“ zum Schutz vor Gewalttaten psychisch kranker Menschen bedarf nach Ansicht des Verbands einer differenzierten Betrachtung, wie es in einer Stellungnahme des Verbands heißt. „Als bundesweite Selbsthilfeorganisation mit über zehn Jahren Erfahrung wissen wir: Die überwiegende Mehrheit der Menschen mit psychischen Erkrankungen stellt keine Gefahr für die Gesellschaft dar. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen klar, dass deutlich mehr Gewalttaten von Menschen ohne psychische Erkrankungen begangen werden. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) betont: ‚Psychisch kranke Menschen sind als Gesamtgruppe nicht gewalttätiger als Menschen ohne psychische Erkrankungen.'“

