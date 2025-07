Poster zeigt Fußball-Nationalteam der Frauen in Gebärdensprache

Fußball im Netz

Foto: gemeinfrei

Bonn (kobinet) Torjubel, Stadiondurchsagen, Fanchöre, Kommentare aus der Sprecher*innenkabine und ein Pfiff zum Anstoß – ein Fußballspiel ist meist auch ein akustisches Erlebnis. Für viele gehörlose Fans bedeutet das: Ein barrierefreier Zugang bleibt ihnen häufig verwehrt. Um ein starkes Zeichen für Inklusion zu setzen, hat die Mühlezeitung des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Haslachmühle der Zieglerschen zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen, die am 2. Juli 2025 gestartet ist und bis 27. Juli 2025 in der Schweiz stattfindet, jetzt ein besonderes Poster veröffentlicht: Es zeigt die Namen der deutschen Nationalspielerinnen in Gebärdensprache und trägt den Titel "Im Team für Deutschland". In Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch, der Johannes-Ziegler-Stiftung und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) soll das Poster die Teilhabe von Menschen mit einer Hörbehinderung am Fußballgeschehen fördern und gleichzeitig für mehr Inklusion sensibilisieren.

Seit über zehn Jahren gemeinsam für mehr Verständigung im Fußball

Gestaltet wurde das Poster von Schülerredakteur*innen der Mühlezeitung, der Schülerzeitung des SBBZ Haslachmühle in Baden-Württemberg. Das erste Namensposter mit Gebärden zu Schweinsteiger, Podolski, Lahm und Co. erschien zur WM 2014 in Brasilien und wird seitdem zu jeder Frauen- und Männer-Fußball-WM und -EM veröffentlicht.

Bei der Übersetzung von Lautsprache in die Namensgebärden, die auf der Unterstützten Kommunikation (UK) basieren, flossen auch in diesem Jahr Namen, Aussehen, Spielpositionen oder auch charakteristische Eigenschaften und Angewohnheiten der Spielerinnen mit ein. So wird Torhüterin Ann-Katrin Berger beispielsweise durch die Gebärde für „Berg“ dargestellt. Kapitänin und Abwehrspielerin Giulia Gwinn wiederum wird mit der Gebärde für einen geflochtenen Zopf dargestellt, den sie bei jedem Spiel trägt, und der zu ihrem Markenzeichen geworden ist, heißt es in einer Presseinformation der Aktion Mensch.

Poster ab sofort erhältlich – Namensgebärden auch als Videos

Das EM-Poster ist ab sofort kostenfrei bei der Aktion Mensch erhältlich unter: https://bestellservice.aktion-mensch.de/akm-artikel/das-fußball-nationalteam-der-frauen-2025

Wer die Mühlezeitung finanziell unterstützen möchte, kann das Poster in einer hochwertigeren Ausführung für fünf Euro inklusive Versand in einer Posterrolle direkt auf der Webseite der Mühlezeitung erwerben unter: https://mühlezeitung.de/shop/

Zusätzlich sind alle Namensgebärden als Videos mit erläuterndem Text verfügbar – online auf der Website der Mühlezeitung sowie per QR-Code auf dem Poster.