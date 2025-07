Karsten Krampitz mit Matthias Vernaldi Preis 2025 ausgezeichnet

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Definiert werden bedeutet: Festgelegt werden, was oder wie jemand ist.

Applaus ist, wenn Menschen in die Hände klatschen, weil sie etwas gut finden.

Wir freuen uns darauf: In den nächsten Jahren noch viel von Ihnen zu hören.

In der Rede hat sie gesagt:

Das steht in einer Presse-Information von der Kaspar Hauser Stiftung.

Mit dem Buch denkt Karsten Krampitz an seinen Freund Matthias Vernaldi.

In einer Zeit-Schrift stehen Texte zu bestimmten Themen.

Der Preis erinnert an Matthias Vernaldi.

Am 25. Juni 2025 war ein Sommer-Fest.

Bild von der Preisverleihung der Kaspar Hauser Stiftung

Foto: Kaspar Hauser Stiftung

Berlin (kobinet) Beim Sommerfest der Kaspar Hauser Stiftung am 25. Juni 2025 wurde der Berliner Schriftsteller Karsten Krampitz mit dem Matthias Vernaldi Preis für selbstbestimmtes Leben 2025 ausgezeichnet. Der Preis erinnert an den 2020 verstorbenen Aktivisten und Autor Matthias Vernaldi, der sich für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung einsetzte. Krampitz war langjähriger Weggefährte Vernaldis. Gemeinsam gründeten sie die Zeitschrift "Mondkalb – Zeitung für das organisierte Gebrechen" und moderierten auf Pi-Radio die Sendereihe "Krüppel aus dem Sack". Mit seinem neuen Roman "Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung", der bei Edition Nautilus im September 2025 erscheint, setzt Krampitz seinem Freund ein literarisches Denkmal, wie es in einer Presseinformation der Kaspar Hauser Stiftung heißt.

Birgit Monteiro, Vorständin der Kaspar Hauser Stiftung, erklärte in ihrer Laudatio: „Wir freuen uns sehr auf diesen Roman – und darauf, in den nächsten Jahren noch viel von Ihnen zu hören: immer frei von Doppelmoral, Verzagtheit und fremder Leute Fesseln.“ Das Fest, während dem der Preis verliehen wurde, stand unter dem Motto „Janz Berlin ist eene Wolke“ – passend zum wechselhaften Wetter und zur gemeinsamen Haltung: mal heiter, mal bewölkt, aber immer verbunden. Für besonderen Applaus sorgte Karsten Krampitz mit der Aussage: „Matthias Vernaldi und ich haben uns immer dagegen gewehrt, dass Menschen über ihren Körper definiert werden. Der Mensch war früher mehr. Der Mensch war auch Seele.“