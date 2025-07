Weiterhin über 184.000 schwerbehinderte Arbeitslose

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Es gibt noch mehr als 300.000 behinderte Menschen in besonderen Werk-stätten.

In Deutschland sind sehr viele schwer-behinderte Menschen arbeits-los.

Logo der Bundesagentur für Arbeit

Foto: BA

Nürnberg (kobinet) Die derzeit extrem hohe Zahl an arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten Menschen wird nicht weniger. Waren im Mai 2025 184.015 schwerbehinderte Arbeitslose gemeldet, reduzierte sich diese Zahl im Juni lediglich um 2 Personen, so dass im Juni 2025 184.013 schwerbehinderte Arbeitslose gemeldet waren. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Bei diesen Zahlen wird oft vergessen, dass zusätzlich über 300.000 behinderte Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen mit einem durchschnittlichen Monatsentgelt von ca. 226 Euro und äusserst geringen Vermittlungsquoten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt von 0,35 Prozent pro Jahr meist ohne Alternative arbeiten.

Zum Vergleich: Im Juni 2019, also vor der Corona-Pandemie waren in Deutschland 153.876 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet, gut 30.000 weniger als derzeit.