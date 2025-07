Partei Die Linke will sich weiter für barrierefreien Tourismus einsetzen

In Deutschland bestimmt die Bundesregierung, was im Land passiert.

Mühevoller Weg zur Barrierefreiheit

Foto: H. Smikac

BERLIN (kobinet) Die UN-Behindertenrechtskonvention, das weltweite Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, enthält eine Vielzahl von Aufgaben für die Gestaltung von Barrierefreiheit sowie die Bedingungen für die Inklusion. Mit dem Blick auf die bevorstehende Dritte Weltkonferenz zu barrierefreiem Tourismus, welche im Oktober im italienischen Turin stattfinden wird, hat die kobinet-Redaktion einmal nachgefragt, wie es denn mit der neu gewählten Bundesregierung in Sachen "Barrierefreier Tourismus" weitergehen wird. Dazu hatten wir den Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages um Informationen dazu gebeten. Nach der Antwort von Bündnis 90/Die Grünen hat nun auch die Partei "Die Linke" auf unsere Fragen geantwortet.

Mit dieser Antwort an die kobinet-Redaktion bekräftigt Katalin Gennburg, der Sprecherin für Tourismus der Fraktion Die Linke im Bundestag, dass die Linke im Bundestag auch künftig einen hohen Wert auf die Barrierefreiheit legen und an dieser Stelle die Bundesregierung an ihre Verpflichtungen erinnern wird. Zugleich erinnert sie daran, dass diese Partei dies ja bereits auch in der vergangenen Wahlperiode getan hat. Dabei wird auf die kleine Anfrage zur Barrierefreiheit im Tourismus vom Februar diesen Jahres verwiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass auch der Bundestagsabgeordnete dieser Partei Sören Pellmann ,zum Beispiel im September 2024, im Bundestag auf die Notwendigkeit des Ausbaus der Barrierefreiheit im ÖPNV und im Fernverkehr hingewiesen hat. „Diese Politik werden wir auf jeden Fall fortsetzen“, wird in der Antwort dieser Partei an die kobinet-Redaktion versprochen.

Zusätzlich zu unseren Fragen erinnert Katalin Gennburg daran, dass sie sich bereits während ihrer Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus (2016-2025) für eine flächendeckende Versorgung mit (kostenfreien) öffentlichen Toiletten stark gemacht hat. Auch dies ja ein Thema, das eng mit der Barrierefreiheit verknüpft ist.

Wenn wir von der kobinet-Redaktion uns die auf unsere Frage hin eingegangenen Antworten ansehen, dann kann man wohl darauf hoffen, dass es auch mit der neuen Bundesregierung auf dem Weg des barrierefreien Tourismus gut vorangehen wird – von der Opposition ist jedenfalls, nach unserer bisherigen Kenntnis, kein Gegenwind zu erwarten.

Im Zusammenhang mit unserer Anfrage haben wie zudem von der Leiterin des Ausschuss-Sekretariats Tourismus im Deutscher Bundestag Dr. jur. Elisabeth Heegewaldt von der guten Absicht erfahren, dass sich der Tourismusausschuss nach der Sommerpause unter dem Generalthema „Tourismuspolitische Initiativen in der neuen Wahlperiode“ unter anderem mit Fragen der Barrierefreiheit befassen soll.

Wir von der kobinet-Redaktion hoffen, dass sich eventuell noch die Vertreter weiteren Parteien im Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages zu unseren kurzen Fragen äußern. Vor allem hoffen wir aber auf viele tourismuspolitische Initiativen über die wir dann gern berichten werden.