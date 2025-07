Die Teilnehmer konnten in 4 verschiedenen Räumen an Workshops teilnehmen.

Inklusionstage 2025 Digitalisierung

Foto: BMAS

Berlin (kobinet) Die Inklusionstage am 12. und 13. Mai 2025 waren auch in diesem Jahr wieder ein Ort der engagierten Diskussion und Vernetzung. Rund 300 Teilnehmende haben sich vor Ort intensiv zu dem Thema DIGITALISIERUNG barrierefrei ∙ selbstbestimmt ∙ zeitgemäß ausgetauscht. Über 200 Interessierte verfolgten die Fachveranstaltung online. Gastgeberin der Inklusionstage 2025 war die neue Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas, die auch den Bundesteilhabepreis 2025 "DIGITALISIERUNG INKLUSIV - digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Bildung und Arbeit" an die Gewinner*innen-Projekte überreichte. Nun wurde die Dokumentation der Inklusionstage 2025 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht.

„Es gab spannende Vorträge und informative Gesprächsrunden auf der Bühne im Plenum. Auf 4 Räume verteilt, konnnten die Teilnehmenden zudem an parallelen Programmen in Form von Workshops, Diskussionsgruppen und Projektpräsentationen teilnehmen. Informationsstände von Organisationen und Projekten boten zusätzlich Gelegenheit für einen fruchtbaren Austausch. Auf der Website www.gemeinsam-einfach-machen.de/ikt25 ist nun die Dokumentation der Inklusionstage 2025 veröffentlicht. Dort finden Sie

eine filmische Kurzdokumentation der Inklusionstage 2025 mit Untertiteln und Gebärdensprache sowie in Leichter Sprache,

Videos der Begrüßungsrede der Bundesministerin Bärbel Bas sowie von der Verleihung des Bundesteilhabepreises 2025 mit Untertiteln und Gebärdensprache sowie in Leichter Sprache,

eine Fotogalerie sowie

eine schriftliche Zusammenfassung der Inklusionstage 2025 in Alltagssprache“,

heißt es vonseiten des Bundesministerium für Arbeit und Soziales.