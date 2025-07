Cool down – Brother Outsider zu seiner Rechtfertigung

Audre Lorde (1934-1992); Audre Lorde: Brother Outsider wüsste gern, ob und wie Sister Outsider auf den Versteck-Vorwurf reagiert hätte.

Foto: Audre Lorde

Berlin (kobinet) Ich finde es bedauerlich und ungerecht, wenn Milewski auf meinen Meinungsbeitrag nicht inhaltlich antwortet, weil ich nicht meinen richtigen Namen nenne. Was er immer tut und auch von anderen erwartet, dass sie es tun. Mann könne sie dann auch sofort googeln. Für mich ist es in Ordnung, dass er das macht und so sieht. Andere haben Gründe, es anders zu handhaben. Außerdem und das scheint mir die Hauptsache: Die Richtigkeit oder Falschheit eines vorgetragenen Arguments hängt nicht von der Person ab, die es vorträgt. Wem es also um die Sache geht, muss sich nicht daran stören, ob ein Beitrag mit vollständigem Namen gekennzeichnet ist.

Auf kobinet findet man das eine wie das andere, namentlich und nicht mit vollem Namen unterschriebene Meinungen und Kommentare. Und es ist deswegen unproblematisch, weil hier keine Hatespeech stattfindet und sich jemand nur deshalb hinter der Anonymität versteckt. Wenn, dann haben diejenigen andere Gründe, sich zu schützen oder vorsichtig zu sein. Als Autist und nonbinäre Person habe ich das auch. Entsprechende Erfahrungen höre ich ebenfalls von denen, die zu Beratungsgesprächen zu uns in die EUTB kommen.

Den Kommentar von Laux unter meinem Beitrag habe ich teilweise nicht verstanden und zum Teil beleidigend empfunden. Seine Anspielung auf „Zigeunerschnitzel“ und „Schaumküsse“ sind plumper populistischer AFD-Sprech. Und gleich noch gegen das Gendern lästern. Toxical really, stopp it! Ausrutscher können natürlich vorkommen und sollten erst einmal verziehen werden. Dass bei kobinet dies nicht geahndet wird und gleich nach „Beitrag löschen“ gerufen wird, Leute gedisst und geghostet werden, spricht für dieses unspektakuläre, uncoole, dafür handwerklich solid gemachte und verlässliche Format von Social Media. Darum wird es auch vom Sozialhelden Krauthausen für seinen Newsletter stets ausgiebig geplündert, ohne dass er in seinen Büchern kobinet erwähnt oder gebührend würdigt.

Brother Outsider, der statt seiner Person lieber Argumente in den Mittelpunkt und zur Diskussion stellt.