taz-Podcast Mauerecho über Erfahrungen mit Behinderung in Ost und West

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des Podcast Mauerecho

Foto: taz-Mauerecho

Berlin (kobinet) "Welche Erfahrungen machen Menschen mit Behinderung in Ost und West? Darüber spricht Dennis Chiponda mit Martin Theben und Steven Solbrig in der sechzehnten Folge von 'Mauerecho'. Aufgenommen wurde die Folge auf der Fachtagung 'Umgang mit Behinderung nach 1945 in Ost und West', die von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am 22. und 23. Mai organisiert wurde. Theben, 1969 in West-Berlin geboren, ist Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Chronist und Historiker der Behindertenrechtsbewegung. Solbrig, 1984 in der DDR geboren, ist Künstler und setzt sich in einer künstlerisch-kulturwissenschaftlichen Recherche mit Behindertenkultur in der DDR auseinander", so heißt es in der Ankündigung des Podcast Mauerecho mti dem Titel "Mit Behinderung - beidseits der Mauer: Begehren, Barrieren, Befreiung".

