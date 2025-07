Kompetenzzentrum für akademische Bildung behinderter Menschen musste Türen schließen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Bonn (kobinet) Nach langjähriger erfolgreicher Arbeit musste das kombabb-Kompetenzzentrum NRW zum 30. Juni 2025 seine Türen schließen. Der Name kombabb steht dabei fürpetenzzentrum,ehinderung,kademischeildung bzw. Studium underuf. Die Beratungsstelle, die seit 2008 ihren Sitz in Bonn hat und landesweit in Nordrhein-Westfalen tätig gewesen ist, wurde bislang vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Rahmen projektbezogener Förderungen finanziert. Aufgrund aktueller Haushaltskürzungen stellt das Ministerium jedoch die Förderung ein. – Eine Weiterfinanzierung erfolgt damit nicht, wie es in einer Presseinformation des Projektes heißt.

Das kombabb-Kompetenzzentrum NRW ist in Nordrhein-Westfalen die einzige hochschulunabhängige Anlaufstelle gewesen, die sich gezielt an (künftige) Studierende mit (nicht-)sichtbaren Behinderungen / chronischen Erkrankungen richtet. Besonders in der sensiblen Übergangsphase zwischen Schule und Studium, aber auch (ergänzend) im Studienverlauf, hat kombabb stets betroffene Ratsuchende mit umfassender Expertise unterstützt.

Über die Jahre hinweg etablierte sich die Beratungsstelle als eine feste Instanz in der Beratungslandschaft NRW und ist mit anderen Institutionen eng vernetzt. Hierzu gehören u.a. Schulen, Hochschulen, Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTB), Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL), Kostenträger und Selbsthilfeorganisationen in ganz Nordrhein-Westfalen. Obwohl NRW-weit keine vergleichbare, hochschulunabhängige Beratungseinrichtung speziell für diese Zielgruppe existiert und kombabb eine starke Resonanz Seitens der Zielgruppe sowie Fachpersonen erhält, wird die Institution vom Ministerium ab diesem Jahr als Doppelstruktur und überflüssig bewertet.

Das umfangreiche (Beratungs-)Angebot des kombabb-Kompetenzzentrums NRW, basierend auf dem Prinzip des Peer-Counseling, konnte im Rahmen der langjährigen Tätigkeit vielen jungen Menschen eine chancengerechte Teilhabe an Bildung gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention ermöglichen. Die Schließung stellt nicht nur einen herben Verlust für Ratsuchende und Fachpersonen dar, sondern reißt auch eine nicht überbrückbare Lücke in das inklusive Beratungsnetzwerk des Landes, heißt es vonseiten des Projektes.