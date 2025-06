Barrierefreiheitsstärkungsgesetz: Meilenstein für den Zugang zu barrierefreien E-Books

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Marburg (kobinet) Am 28. Juni 2025 ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft getreten – ein bedeutender Schritt hin zu mehr Teilhabe und gleichberechtigtem Zugang zu Informationen für Menschen mit Behinderungen. Die Deutsche Blindenstudienanstalt (blista) begrüßt diesen Meilenstein ausdrücklich. In enger Kooperation mit der Mediengemeinschaft für blinde seh- und lesebehinderte Menschen (Medibus), dem Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen (DZB Lesen) und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat sich die blista in den vergangenen Jahren intensiv dafür eingesetzt, dass blinde und sehbehinderte Menschen Zugang zu barrierefreien E-Books erhalten.

Besonders erfreulich ist für die blista dabei die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Blinden-Bibliothek an der blista und dem Börsenverein, aus der praxisnahe Leitfäden zur Barrierefreiheit im digitalen Publizieren hervorgegangen sind. Diese Leitfäden werden kontinuierlich weiterentwickelt und bieten Orientierung für Verlage, Dienstleister und Produzenten. Der 28. Juni 2025 markiere einen Wandel. Barrierefreiheit sei kein Zukunftsthema mehr – sie werde zur Realität. Das sei nicht zuletzt dem gemeinsamen Engagement vieler Akteurinnen und Akteure zu verdanken, betonte Patrick Temmesfeld, Vorstandsvorsitzender der blista.

Durch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und die konstruktive Zusammenarbeit mit der Buchbranche wird der Zugang zu Literatur für blinde und sehbehinderte Menschen entscheidend verbessert. Bald werden im freien Handel E-Books erhältlich sein, die durch hochwertige Bildbeschreibungen, strukturierte Navigation und Kompatibilität mit Hilfstechnologien wie Screenreadern, Braillezeilen und Vergrößerungssoftware überzeugen. Was noch vor fünf Jahren undenkbar schien, wird nun greifbar: Zahlreiche kleine und große Verlage arbeiten aktiv an der Umsetzung barrierefreier Werke – ein echter Fortschritt für Inklusion, Lesekultur und digitale Teilhabe, heißt es von der blista.

Bei Fragen zur digitalen Barrierefreiheit kann man sich an Expert*innen aus dem Zentrum für Barrierefreiheit wenden:

Kontakt

Deutsche Blindenstudienanstalt e. V. (blista)

E-Mail: [email protected]

Telefon: +49 6421 6060

Web: www.blista.de

