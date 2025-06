Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo des Deutschlandfunk

Foto: Deutschlandfunk

Köln (kobinet) "Ob als Sehhilfe, Sprachassistent oder Übersetzer in leichte Sprache: KI kann Menschen mit Behinderungen im Alltag helfen. Aber die Technologie erzeugt auch neue Abhängigkeiten und Ungleichheiten. Wie inklusiv kann Künstliche Intelligenz wirklich sein?" So lautet der Titel eines Beitrags des Deutschlandfunk mit dem Titel "KI und Inklusion – Wie KI-Systeme Menschen mit Behinderungen unterstützen" auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat und der in der Audiothek der ARD eingestellt wurde.

Link zum Beitrag des Deutschlandfunk