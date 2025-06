Deutschlandticket ist und bleibt ein Erfolg

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo des Deutschen Bahnkunden-Verband

Foto: DBV

BERLIN (kobinet) Nach Meinung des Deutschen Bahnkunden Verbandes (DBV) ist und bleibt das Deutschlandticket ein Erfolg, auch dann wenn es vom Bund und einigen Bundesländern schlechtgeredet wird. Mit dieser Erfahrung fordert der DBV. das Deutschlandticket dringend auf finanziell dauerhafte und auskömmliche Beine zu stellen. Die Mitarbeitenden bekommen mehr Geld, das Angebot muss ausgebaut werden. Zum Jahresanfang wurde sein Preis für die Kunden um fast 20 Prozent erhöht. Das hatten die Minister so entschieden. Ihr zusätzlicher Anteil betrug Null Euro. "So kann das nicht weitergehen!" unterstreicht der DBV.

Selbstverständlich müssen sich auch aus Sicht des DBV die Bundesländer und der Bund mit mehr Geld an dem Angebot beteiligen. Schließlich ist es ist kein Almosen für jene, die sich kein Auto leisten können. Jede zusätzliche Fahrt mit Bahn und Bus erspart direkt und indirekt Geld. „Diese Tatsache bedeutet im Grunde“, so der DBV „nur fehlendes Interesse an einer nachhaltigen, umwelt- und ressourcenschonenden Mobilität.“

Nach Einschätzung des DBV gehört die Bayerische Staatsregierung mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Christian Bernreiter (beide CSU) zu den größten Gegnern des Deutschlandtickets. Es sei alles viel zu teuer, für solche Spielereien des Bundes sei kein Geld aus der Landeskasse da, man wolle es am liebsten abschaffen. Anders lässt sich diese ganz persönliche Abneigung nicht umschreiben. Denn im Haushalt für den Freistaat gibt es beispielsweise für das Staatsministerium von Herrn Bernreiter (Wohnen, Bauen und Verkehr) ein sattes plus von 411 Millionen Euro. „Da ist keine Million mehr für den eigenen Anteil dabei?“ fragt der DBV und stellt fest: „Das Deutschlandticket braucht mehr Geld – nicht nur von den Kunden.“