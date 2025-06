Auch Österreich bekommt neues Barrierefreiheitsgesetz

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Fahne Österreich

Foto: public domain

Wien (kobinet) Nicht nur in Deutschland tritt heute am 28. Juni 2025 das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, mit dem vor allem die Barrierefreiheit im digitalen Bereich verbessert werden soll. Auch in Österreich tritt heute ein neues Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) in Kraft. Wie in Deutschland setzt dieses die europäische Richtlinie über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen - den sogenannten European Accessibility Act (EAA) - in nationales Recht um. Ziel ist es, europaweit einheitliche Standards für die Barrierefreiheit ausgewählter Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, wie der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS berichtet.

„Mit dem European Accessibility Act aus dem Jahr 2019 sollen in ganz Europa einheitliche Regeln für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen gelten. Die EU-Staaten mussten diese Regeln in ihrer Gesetzgebung auf nationaler Ebene umsetzen. In Österreich erfolgte dies 2023 mit diesem Gesetzestext, der nun am 28. Juni 2025 in Kraft tritt“, heißt es im BIZEPS-Bericht.

Link zum Bericht und was das Gesetz in Österreich genau vorschreibt