Disability Rights Watch berichtet über Angriffe auf Rechte behinderter Menschen in den USA

Kassel (kobinet) Die negativen Auswirkungen der Politik von Donald Trump und den regierenden Republikanern auf die Rechte behinderter Menschen in den USA sind immens. Auf der Internetangebot der US-amerikanischen Initiative Disability Right Watch werden aktuelle Nachrichten und Informationen über den Stand der Behindertenrechte und über die Lobbyarbeit in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Hier werden Informationen gesammelt, insbesondere über die Anti-DEIA-Angriffe unter der aktuellen US-Regierung. Beginnend von Woche 1 des Amtsantritts von Donald Trump gibt es jede Woche Updates, was diese Politik für behinderte Menschen beduetet.

Die Texte sind zwar in englischer Sprache, aber über die Funktion der Sprachübersetzung können vielleicht auch diejenigen, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, ein Verständnis davon bekommen, mit welchen Herausforderungen die Behindertenbewegung in den USA vor allem auch gegen intersektionale Diskriminierungen derzeit zu kämpfen hat.

Link zum Informationsangebot von Disability Rights Watch in den USA