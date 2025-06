Bestallungsurkunde: Was ist denn das?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Kassel (kobinet) Die Gesetzes- und Bürokratiesprache hat immer wieder neue Varianten parat, bei denen sich so manche Zeitgenoss*innen am Kopf kratzen und fragen: "äh, was ist denn das?" So beispielsweise beim Begriff "Bestallungsurkunde". Vor allem Eltern behinderter Kinder läuft der Begriff, der, so viel sei gesagt, nichts mit der Unterbringung in einem Stall zu tun hat, zuweilen über den Weg. So berichtete eine Mutter, die sich an die kobinet-nachrichten gewandt hat, nachdem ihr der Begriff im Zusammenhang mit der Berufsberatung über den Weg gelaufen ist und es hieß, dass eine solche Urkunde notwendig werden könne. Die Befragung der Künstlichen Intelligenz konnte etwas Licht ins Dunkel bringen, wenn auch mit einem gewissen Kopfschütteln darüber, wer sich solche Begriffe ausgedacht hat.

„Eine Bestallungsurkunde ist ein offizielles Dokument, das die Ernennung einer Person zu einem bestimmten Amt oder einer bestimmten Position bezeugt. Im Kontext der rechtlichen Betreuung ist die Bestallungsurkunde ein Dokument, das vom Amtsgericht ausgestellt wird und die Ernennung eines Betreuers oder einer Betreuerin bestätigt. Sie dient als Nachweis für die Legitimation des Betreuers gegenüber Dritten, beispielsweise Banken oder Behörden.“ So fasst die Künstliche Intelligenz die Sache zusammen.

Bei der Bestallungsurkunde geht es also nicht darum, in welchem Stall oder welcher Einrichtung behinderte Menschen untergebracht werden, das zur Klarstellung.