Hessische Landesregierung bringt Gesetzentwurf zur Barrierefreiheit in Landtag ein

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Deutschland Lage Hessen

Foto: Gemeinfrei https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggen_und_Wappen_der_L%C3%A4nder_der_Bundesrepublik_Deutschland

Wiesbaden (kobinet) Die hessische Landesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) in den Landtag eingebracht. Das teilte das Sozialministerium mit. Darüber hat die Nachrichtenseite tixio berichtet. Dem Bericht zufolge hängt der Gesetzenwurf mit dem auf Bundesebene verabschiedeten Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) zusammen, das am 28. Juni 2025 in Kraft tritt und Unternehmen der Privatwirtschaft verpflichtet, digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten.

Link zum Bericht auf tixio